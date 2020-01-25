Yıldız Tilbe: Artık kimse ile düet yapmak istemiyorum - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Yeniköy'de bir market çıkışı görüntülendi.

Tatlı yapmak için alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Yıldız Tilbe, "Hiçbir şey yapmıyorum. Bugün kendime zaman ayırdım. Yeni bir Yıldız Tilbe şarkısı yok" diyerek sevenlerini üzecek açıklamalar yaptı.

Sezen Aksu ile bir projesi olacağı yönündeki haberlere Tilbe, "Öyle bir proje yok çünkü Sezen'in zamanı yok. Kendisi 'Artık bıktım. Bu işi yapmak istemiyorum' dedi. İstemekle bu işler olmuyor. Ben de savaşların durmasını, kadınların sevilmesini, özgür kalmasını, çocukların gülmesini istiyorum ama istemekle olmuyor" şeklinde yanıt verdi.

Yıldız Tilbe, kendisi ile düet yapmak isteyen şarkıcılara ise, "Artık kimse ile düet yapmak istemiyorum. Düet yapmadığım az kişi kaldı ama istemeyince istemiyorum" dedi.

Tilbe, son olarak "Gerçekten güzel bir televizyon programı yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.