Bodrum'da, Yıldız Tilbe rüzgarı! 0:00 / 0:00

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Sanatçı Yıldız Tilbe, Kerkisolfej organizasyonu ile gerçekleşen Bodrum'da konser verdi. Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluşan Tilbe, hayranlarının karşısına ışıltılı kırık beyaz bir tulumla çıktı.

Yıldız Tilbe, gecenin açılışını "Emi" şarkısı ile yaptı. Ayrıca ünlü şarkıcının hayranları, 16 Temmuz'da 55. yaşına basan Tilbe'ye "İyi ki doğdun Yıldız'' tezahüratları ile duygu dolu anlar yaşattı.

Yıldız Tilbe, "Allah sevgimizi çoğaltsın. Genç değilim ama öyle görünüyorum. Bazen bazı gençlere rastlıyorum. 20-25 yaşında olup 30-35 gösterenler var. Benim gibilerde 55'te 35 gösteriyor... Ben onlara baktığımda bazen üzülüyorum. Hep bir ekstra güzel, ekstra alımlı, ekstra çalımlı, ekstra ekstra ekstra... Ne gerek var? Yaşımızı yaşayalım güzel güzel. Neyse ki bugün herkes son derece güzel. Herkese beş yıldız veriyorum." dedi.