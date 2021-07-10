Yıldız Tilbe: Sadece Hadise'nin şarkılarına tahammül edebiliyorum

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Yıldız Tilbe, uzun bir aradan sonra Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Konserde giydiği kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Tilbe, 27 yıl önce çıkardığı ilk albümüne ismini veren "Delikanlım" şarkısıyla sahneye çıktı.

"HEYECANLIYIM"

Konser öncesi basın mensuplarının soruları yanıtlayan Yıldız Tilbe, "Tekrar müzik başladı, işe başladık. İzleyicilerimize kavuştuk, inşallah korona başımızdan def olur gider, özgürleşiriz ve böyle devam ederiz. Benim de İstanbul'daki ilk konserim, heyecanlıyım. Herkes için hayırlısını diliyorum" dedi.

"BU İKİNCİ YOLDA KALIŞIM"

İzmir'de geçtiğimiz gülerde otomobilinin benzini bitince yolda kalan ve iki gencin yardımıyla yoluna devem edebilen ünlü şarkıcı, yaşadıklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı, "Göstergeye bakmamışım. Bir baktım ki uyarı veriyor. Hiç benzin kalmamış, sağa çektim. Bir taksi durdurayım dedim. Taksi durdu, yolcuya gidiyormuş. Onun arkasından iki genç durdu. Gittiler, bana bezin getirdiler. Bu ikinci yolda kalışım. O yüzden gece yola çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) July 7, 2021

"SADECE ONUN ŞARKILARINA TAHAMMÜL EDEBİLİYORUM"

Tilbe, ayrıca, "Yaz yollarımın değişmeyen şarkıcısı..." dediği Hadise'ye övgüler yağdırdı. Ünlü şarkıcı, "Ben yazın yola çıkıyorum. Üç yazdır dinlerken Hadise şarkılarına tahammül edebiliyorum. Kendimi bile dinlemiyorum ama onu çok seviyorum" dedi.