Yıldız Tilbe pes etmedi! Tarkan ve Gülşen'in ardından bu kez Gülben Ergen! - Magazin haberleri

Yıldız Tilbe pes etmedi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, koronavirüs salgınından etkilenen müzisyenler için başlatılan 'meydan okuma /challenge' akımına dahil oldu. Sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Kandıramazsın Beni' şarkısını söylen Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Gülben Ergen'e seslendi.

Tilbe, konuyla ilgili, "Topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Olmazsa geri yolla, kalede ben varım" diyerek, Ergen'i akıma davet etti. Yıldız Tilbe'nin bu çağrısına sessiz kalmayan Gülben Ergen ise, 'Yalnızlık' şarkısı ile Seda Sayan'a meydan okudu.

TİLBE'YE PAS VERMEMİŞLERDİ

Koronavirüs pandemisi döneminde profesyonel ve amatör binlerce müzisyen çok olumsuz etkilendi. Seslerini duyurmak isteyen sanatçılar, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle sosyal medyada bir akım başlatmıştı ve ilk çağrısını Murat Kekilli'ye yapmıştı.

Kekilli bu çağrıya, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısıyla yanıt vermişti. Ardından da Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyen Tilbe, Twitter hesabından meslektaşı Tarkan'a seslenmişti. Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." diye konuşmuştu.

TARKAN'DAN YANIT: ANLAMADIM...

Tilbe'nin çağrısından sonra Tarkan'dan yanıt gecikmemişti. Ünlü şarkıcı, kampanyadan habersiz olunca Yıldız Tilbe'ye pas vermemişti. Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" demişti.

GÜLŞEN'E PAS ATMIŞTI

Megastar'a "Teşekkür ederim" diyerek yanıt veren Tilbe, ardından topu şarkıcı Gülşen'e atmıştı. Yıldız Tilbe, bu kez, "Gülşen sana müzisyenler için bir challenge yolluyorum, ne istiyorsan yap" ifadelerini kullanmıştı. Gülşen de Tilbe'ye cevap vermemişti.