'Boş sokaklara timsah ve komodo ejderi bırakacağım!' 0:00 / 0:00

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Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya!" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım sonrası bazı hayvanseverler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

"HAYVANAT BAHÇELERİNDEKİ HAYVANLAR SERBEST BIRAKILMALI!"

Konuyla alakalı açıklamalarını sürdüren Tilbe, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. "Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı." diyen Yıldız Tilbe, "Sokaklarda gezsinler, çoğalsınlar. Millet bakar. Belki uzun vadede Afrika gibi oluruz. Her çeşit hayvan... Neden olmasın? İnsanlara da yeni yaşam alanı yapılır. Dağ başı, Mars falan... Gideriz, gezegenlere çıkıyor ya ileri insan..." ifadelerini kullandı.

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) April 17, 2022

"BOŞ SOKAKLARA TİMSAH VE KOMODO EJDERİ BIRAKACAĞIM!"

Ünlü şarkıcı, ardından, "Ben de uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için. Anakonda da olur... Besleme yapıp, sokağa bırakacağım. Turistler de gelir, safari falan... Neden olmasın, neyimiz eksik? Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin?" mesajını da yayınladı.

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) April 17, 2022

İFADE VERDİ

Şarkıcı Yıldız Tilbe, hakkında başlatılan 'suç işlemeye tahrik' suçlamasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermişti.

Şikayetçi olduğu dosya kapsamında da ifade veren Tilbe, daha sonra avukatıyla adliyeden ayrılmıştı.

"ŞİKAYETLERİMİZİ PEKİŞTİRDİK"

Basın mensuplarının soruları üzerine 55 yaşındaki şarkıcının avukatı Handan Bakbak, "İfade verdik. Şikayetlerimizi pekiştirdik. Birçok kişi hakkında ünlü isimler hakkında dosyamız vardı, onu pekiştirecek ifadelerimizi verdik. Bakın bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var. Hala o olay devam ediyor. Yıldız Hanım da artık konuşmak istemiyor. 'Hukuk konuşsun, adalet konuşsun, yargı konuşsun' diyor." açıklamasında bulunmuştu.

YILDIZ TİLBE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımı tepki çekmişti.

Paylaşımının ardından hayvanseverler başta olmak üzere birçok kişi tepki göstererek, ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Tilbe de kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan aralarında ünlü isimlerin de olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

"ÜZERİME ÇOK GELİNDİ"

Suç duyurusuna ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız Tilbe, "İnsan hayatının da önemli olduğunu düşünüyorum. Allah önce insanı yaratmış, her şeyi de insan için yaratmış. Ben parçalanan çocukları gördüğümde 300 tane yaklaşık, birinin yüzü yok, birinin gözü yok, kolu yok bacağı yok... Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğum için bizde 'İnsan ölür hayvan geberir, gebersin' dedim. Bu kelime üzerinden üzerime çok gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta daha rahat gezsin, yaşlılar camiye sabah rahat gitsin, köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın, yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin, edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var. Yaşlı bakan, gazete getiren... Eğitilsin, insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, itlaf edilmelidir çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda." demişti.

"YASAL OLARAK HAKKIMI ARAMAYA GELDİM"

Tilbe, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Ben çok hakaret yedim gerçekten, hayatımda duymadığım küfürler yedim. Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti aslında geçecektim bu olayı ama o kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? 'Çocukları, yaşlıları köpekler parçalamasın' dediğim için mi? Köpeklere de bakılsın, vahşi olmasın, saldırmasınlar, ben bunu söylüyorum. Yoksa her canlının yaşam hakkı vardır ama insana zarar veren hiçbir canlının yaşam hakkı yoktur. Bu Akrep, yılan, dağdan inen ayı, domuz olur. Ne olursa olsun, öncelik insanın olmalı. İnsan hayatı kutsaldır diye düşünüyorum. Hayvanlara da merhamet edilmelidir, yazık onlara da günah. Niye insanları parçalasınlar, niye öldürülsünler? Eğitimli olsunlar, evcil olsunlar, bakılsınlar. Böyle düşünüyorum. Başka bir niyetim yoktu. Hiç hak etmedim ben, bana 'katil' diyorlar. Ben çok ağladım, günlerce ağladım, en sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim çünkü bu insanlar ben vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukat, çok ayıp. Bu sizin de çocuğunuzu parçalayabilirdi köpek, teyzemiz, annemiz, akrabamız. Böyle olmamalıydı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız.

"KONU SAPTIRILDI"

Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak ise, çocukların her zaman korunması öncelikli olan varlıklar olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcının tepkisinin çıkış noktasının çocuklar olduğunu, ancak konunun saptırıldığını belirtmişti. Bakbak, Yıldız Tilbe'nin evinde dört kedisi olduğunu da belirterek, sosyal lince uğradığını söylemişti.