Yıldız Tilbe'den 18 yaş paylaşımı
Şarkıcı Yıldız Tilbe, 18 yaşındayken çekilen fotoğrafını X hesabından yayımladı
Yıldız Tilbe, takipçilerini 40 yıl öncesine götürdü.
58 yaşındaki ünlü şarkıcı, 18 yaşındaki fotoğrafını X hesabından paylaştı.
Yıldız Tilbe ardından da '58' mesajıyla yeni çekilen başka bir fotoğrafını yayımladı.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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