Yıldız Tilbe'den dişsiz fotoğraflar
İmplant tedavisi gören şarkıcı Yıldız Tilbe, ön dişlerinin olmadığı fotoğraflarını paylaştı
Giriş: 27.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:04
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Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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İmplant tedavisi gören şarkıcı, bu kez de ön dişlerinin olmadığı hallerini takipçileriyle paylaştı. Tilbe, yayınladığı karelere "He he" notunu düştü.
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Yıldız Tilbe'nin fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.
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