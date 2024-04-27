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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe'den dişsiz fotoğraf - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe'den dişsiz fotoğraflar

        İmplant tedavisi gören şarkıcı Yıldız Tilbe, ön dişlerinin olmadığı fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:04
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        Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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        İmplant tedavisi gören şarkıcı, bu kez de ön dişlerinin olmadığı hallerini takipçileriyle paylaştı. Tilbe, yayınladığı karelere "He he" notunu düştü.

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        Yıldız Tilbe'nin fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

        #Yıldız Tilbe
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