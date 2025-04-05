Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi ve beyaz bıraktı

Yıldız Tilbe, kısacık kestirdiği saçlarıyla yeni görünümünü sosyal medyada paylaştı. Beyaz bıraktığı kısacık saçlarıyla hayranlarını şaşırtan şarkıcı, ardından dün gece sahneden fotoğraflarını paylaştı. Tilbe, sahne fotoğraflarında uzun saçlarıyla dikkat çekti.

Sahnede peruk takan sanatçının kısa saçlı haline hayranları yorum yağdırdı. Kimi kısa saçın çok yakıştığını söylerken, bazı hayranları da saçlarını yeniden uzatmasını istedi.

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

58 yaşındaki şarkıcı; "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" ifadelerini kullanmıştı.