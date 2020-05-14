HABERTURK.COM

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirli davranan şarkıcı Yıldız Tilbe, bu süreçte sevenleriyle Instagram'dan canlı yayın yaparak bir araya geldi.

Tilbe, sosyal medya hesabından hayranlarıyla konuşurken bir yandan da "Yine mi güzelim? Allah kahretmesin" diyerek makyaj yaptı.

"DAĞILMIYORUZ DAĞITIYORUZ"

Şarkıcı, makyajını tamamladıktan sonra "Ay ne güzelim. Evlere şenliğim değil mi? Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin paylaşımına yorum yağdı.

KORONAVİRS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!