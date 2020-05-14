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Yıldız Tilbe sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır karantinada olan şarkıcı Yıldız Tilbe, makyaj yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Tilbe, paylaşımında "Yine mi güzelim? Allah kahretmesin" ifadelerini kullandı

Yıldız Tilbe, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirli davranan şarkıcı Yıldız Tilbe, bu süreçte sevenleriyle Instagram'dan canlı yayın yaparak bir araya geldi.

Tilbe, sosyal medya hesabından hayranlarıyla konuşurken bir yandan da "Yine mi güzelim? Allah kahretmesin" diyerek makyaj yaptı.

"DAĞILMIYORUZ DAĞITIYORUZ"

Şarkıcı, makyajını tamamladıktan sonra "Ay ne güzelim. Evlere şenliğim değil mi? Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin paylaşımına yorum yağdı.

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