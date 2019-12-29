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HaberlerTelevizyonYıldız ve Çetin'i gören Kuzey, gerçekleri öğrenecek mi? - Magazin haberleri

Yıldız ve Çetin'i gören Kuzey, gerçekleri öğrenecek mi?

Ekranların sevilen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Son bölümde Kuzey'i geri kazanmak için elinden geleni yapan Yıldız, Çetin'in karşısına çıkar. Ancak o esnada ikisini beraber gören Kuzey, gerçekleri öğrenecek mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümleriyle her Cumartesi saat 20.00’de Show TV'de...

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk Total'de 10.92 reyting ve yüzde 24.00 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde  8.12 reyting  ve yüzde 17.90 izlenme  payı, AB’de yüzde 5.62 reyting ve 12.78 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #aşkvegurur etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #aşkvegurur etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

YILDIZ, KUZEY’İ GERİ KAZANMAK İSTİYOR!

Kuzey’in, gitar hocasını kıskandığını öğrenen Yıldız, hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kuzey, Yıldız’ı kendisinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da Yıldız’ın vazgeçmeye niyeti yoktu. Yıldız’ın yıllardır çeyizinde sakladığı perdeyi yırtan Kuzey, bu kez çok ileri gittiğini anladı ve hatasını telafi etmeye çalıştı. Sahte rapor yüzünden başları belaya giren kızlarıyla uğraşan Kuzey, bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmekte kararlıydı. Sınıfta kalan ve okuldan atılan kızlarını fırında çalıştırmaya başladı.

 

YILDIZ VE ÇETİN’İ GÖREN KUZEY, GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?


Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koyan Yıldız, Kuzey ve Şule’nin boşanması için gerekli belgeleri Çetin’den istedi. Belgelere karşılık yüklüce bir para talep eden Çetin’e istediğini vermek için her şeyini satan Yıldız, Çetin’in karşısına çıktı. O sırada gelen Kuzey, Çetin ve Yıldız’ı gördü. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecekti. Peki Kuzey, gerçekleri öğrenecek miydi?

Yıldız Çetin’den, Kuzey ve Şule’nin boşanma belgelerini istiyor;

 

Yıldız’ın başı dertte;

 

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümleriyle her Cumartesi saat 20.00’de Show TV'de!

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