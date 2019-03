Yılın en güzel bahar koşuları geliyor

2019 yılının bahar ayları her sene olduğu gibi bu sene de birçok koşu organizasyonuna sahne olacak. Katılımcıların hem sağlığını ve formunu koruması hem de farkındalık yaratıp ihtiyacı olan kurum, kuruluş ve bireylere yardımcı olması amacı taşıyan etkiliklerle keyifli zaman geçirmek mümkün. İşte bu senenin en önemli koşuları

1. Akbatı Koşusu: Otizmli çocuklar için bir adım



Akbatı Koşusu bu yıl ilkbahar gündönümünden birkaç gün sonra, 24 Mart Pazar günü yeniden sağlıklı yaşam ve otizm farkındalığı için koşulacak. İyiliğin bir parçası olmak adına geçen yıl ilki gerçekleştirilen Akbatı Koşusu, yaklaşık bin kişinin katılımıyla tamamlanmıştı. Koşudan elde edilen gelirle ise Tohum Otizm Vakfı destekleniyor.

Yediden yetmişe her yaştan misafiri spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde birleştiren Akbatı Koşusu, 24 Mart Pazar günü, 10:00-12:00 saatleri arasında 10K, 5K ve Akbatı Çocuk Koşusu şeklinde üç farklı parkurda gerçekleşecek. Akbatı Çocuk Koşusu’na 4-12 yaşları arasındaki tüm minik misafirler de katılabilecek. Koşunun ardından Festival Park alanında devam edecek spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerde, misafirler hem keyifli bir gün yaşayacak hem de otizmli çocukların eğitimlerine destek olacak.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütüyor.

2. Koşamayanlar için koş: Wings For Life

Bir diğer bahar koşusu da Wings For Life World Run. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda bilinç oluşturmak için dünya genelinde bu sene altıncısı koşulacak. Tüm dünyada 12 şehirde aynı anda koşulan Wings For Life World Run 2019’un Türkiye ayağı; 5 Mayıs'ta İzmir’de gerçekleşecek. Bitiş çizgisinin olmadığı bu koşuda amaç; starttan yarım saat sonra 15 km hızla yola çıkacak olan Yakalama Aracı’na yakalanmamak. Hızı belirli aralıklarla artacak ve maksimum 35 km/s hıza ulaşan yakalama aracının son geçtiği bir kadın, bir erkek katılımcı o parkurun yani o ülkenin birincileri olacak. Dünyanın altı kıtasında aynı anda başlayacak yarışın dünya birincileri ise tüm parkurlarda Yakalama Aracı’nın önünde en uzun süre yarışı sürdüren bir kadın, bir erkek yarışmacı olacak.

Fonlar sayesinde bir kişi iyileşti

Her yıl 250 bin kişi omurilik zedelenmesine yol açan bir sakatlık geçiriyor. Wings For Life World Run’a katılan kişiler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor, aynı zamanda omurilik sakatlıklarına da kalıcı çözüm bulunmasına yardımcı oluyor. Wings For Life Vakfı, toplanan gelirlerle dünyanın dört bir yanında, omurilik zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon sağlıyor. Bu fonlar sayesinde spor yaparken sakatlanan David Mzee isimli omurilik felçlisi, sekiz yılın ardından ilk adımlarını atmayı başardı. Mzee, Wings for Life Vakfı’nın desteklediği araştırmalar sayesinde geliştirilen; hasarlı bölgeyi elektrik sinyalleri ile uyararak tedavi etme yöntemi sayesinde adım attı.