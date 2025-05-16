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        Haberler Ekonomi Para Yılın ikinci enflasyon raporu 22 Mayıs'ta açıklanacak - Para Haberleri

        Yılın ikinci enflasyon raporu 22 Mayıs'ta açıklanacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:43 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:43
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        Yılın ikinci enflasyon raporu 22 Mayıs'ta açıklanacak
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        TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

        Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

        Yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde düzenlenmişti.

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