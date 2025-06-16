Yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 3,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, nisan ayında Türkiye'ye 408 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşirken, yılın ilk dört ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 3,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13'lük artış kaydedilirken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 278 milyar doları aştı.

Nisanda toplam UDY'nin 327 milyon doları borçlanma araçları, 140 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla oluştu. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 494 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, nisandaki toplam UDY girişi 408 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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En fazla yatırım bankacılık alanında gerçekleşti

Nisanda toplam yatırım sermayesi girişleri 435 milyon dolar olurken, 93 milyon dolarlık yatırım girişiyle "finans ve sigorta faaliyetleri" yüzde 21,4'lük bir pay aldı. Spesifik olarak 93 milyon dolarlık yatırımın 65 milyon dolarlık kısmı bankacılık alanında oldu.