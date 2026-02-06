Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Yılın ilk Enflasyon Raporu 12 Şubat'ta açıklanacak - Para Haberleri

        Yılın ilk Enflasyon Raporu 12 Şubat'ta açıklanacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak

        Giriş: 06.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:15
        Yılın ilk Enflasyon Raporu 12 Şubat'ta açıklanacak
        TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

        Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

