'Yılın Modeli' seçilen Anok Yai sessizce mücadele ettiği hastalığını açıkladı
'2025 Yılın Modeli' ünvanlı süper model Anok Yai, kalbini aşırı çalıştıran ve akciğerlerini yavaş yavaş yok eden doğuştan gelen bir hastalığı olduğunu ve bir süre önce başarılı bir ameliyat geçirdiğini anlattı
Süper model Anok Yai, sessizce mücadele ettiği sağlık sorununu gün yüzüne çıkardı. Kısa süre önce Moda Ödülleri'nde '2025 Yılın Modeli' ünvanını alan 28 yaşındaki podyum yıldızı, vücudunda tahribat yaratan, kalbini aşırı çalıştıran ve akciğerlerini yıkıp geçen doğuştan gelen bir hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı.
Mısır doğumlu ABD'li model, hastanede kaldığı süreye ait videolar ve fotoğrafları paylaşarak; "Geçen yıl boyunca bu sessiz mücadeleyle uğraştım. Tesadüfen kalbimi aşırı çalıştıran ve akciğerlerimi yavaş yavaş yok eden doğuştan gelen bir kusurum olduğunu öğrendim" dedi.
Başlangıçta neredeyse fark edilmeyen bir şey olarak başlayan durumun hızla korkutucu semptomlara dönüştüğünü açıklayan Anok Yai; "Hayatımın büyük bir bölümünde asemptomatik olan bir şey, uzun süren bir öksürüğe, ardından göğüs ağrılarına, kanlı öksürük nöbetlerine ve zaman zaman nefes almakta zorlanmaya dönüştü" diye devam etti.
"Her zaman herkesten daha çok çalışabileceğimi veya herkesten daha çok koşabileceğimi düşünmüştüm ancak evrenin sizi yavaşlatmasının ve uyandırmasının bir yolu var" diyen Anok Yai, yakın zamanda büyük bir robotik ameliyat geçirdiğini ve ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.
Robotik toraks cerrahisi, hastalıklı akciğer dokusunu ve çevresindeki lenf düğümlerini çıkarmak için kullanılan bir tıbbi işlem olarak tanımlanıyor.