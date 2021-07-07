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Fizik Öğretmeni Eren Büktel, dünya genelinde 70’den fazla ülkede uygulamalı bilimler, işletme, bilişim teknolojileri gibi alanları kapsayan, öte yandan İngiltere'nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexel'in denklik kabul ettiği BTEC Programları kapsamında düzenlenen BTEC Awards, ‘Yılın Öğretmeni’ ödülünü ülkemizde alan ilk Türk Öğretmen oldu.

Yenilikçi yaklaşımı, kararlı, yaratıcı, enerjik ve girişimci yapısı, profesyonel tutumu, teknoloji ve bilim okuryazarlığı, çözüm odaklı yaklaşımlarıyla diğer öğretmenlere de örnek olduğu belirtilen Büktel'in, hem öğrencilerini, hem de kendini geliştirme konusundaki üstün çabası sayesinde bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.