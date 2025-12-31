Google'dan yılbaşına özel Doodle!
31 Aralık, yılın son günü olması nedeniyle bu kez Google'ın ana sayfasında özel bir tasarımla yer aldı. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, yılbaşı gecesine özel hazırladığı "Yılın Son Günü" temalı Doodle ile kullanıcılarını karşıladı. Ana sayfada yer alan görsele tıklandığında, yılbaşı gecesine dair özel bir içeriğe yönlendirme yapılması dikkat çekti. İşte detaylar...
Yeni yıla saatler kala Google’dan sürpriz bir görsel geldi. Google, 31 Aralık için hazırladığı özel Doodle’ı ana sayfasına taşıyarak yılın son gününü kutladı. “Yılın Son Günü” temasıyla tasarlanan Doodle, kullanıcıları yılbaşı gecesine özel hazırlanan bilgilendirici bir sayfaya yönlendirirken, yeni yıl heyecanını dijital dünyaya taşıdı. Detaylar haberimizde...
YILIN SON GÜNÜ GOOGLE DOODLE OLDU: YILBAŞI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?
Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.
Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.