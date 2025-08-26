Yıllar geçse de efsaneye olmaya devam edecekler... Her çocuğun okuması gereken efsane çocuk kitapları

Alice'in beyaz tavşanın peşinden rüya gibi bir maceraya atıldığı o güzel hikayeyi okuduğunuz ilk zamanı hatırlıyor musunuz? Ya da Beyaz Diş'in karşı ormanlarda kurt sürüleriyle verdiği mücadeleyi... Çocukken okuduğumuz efsane kitaplar ömür boyu hafızamızda yer eder ve bize bir şeyler öğretmeye devam eder. Zaman geçse de efsane olmaya devam edecek harika çocuk kitaplarını sizler için derledik...

Şeker Portakalı – José Mauro de Vasconcelos

Şeker Portakalı ya da orijinal ismiyle "O Meu Pé de Laranja Lima", Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos'un 1968 yılında kaleme aldığı efsane bir çocuk kitabıdır. Yoksul bir semtte yaşayan 5 yaşındaki Zezé ile en büyük dostu olan portakal ağacı arasında geçen konuşmalar üzerine kurulan kitap çocukluk masumiyeti, hayal gücü ve yoksulluk gibi temaları anlamlandırmaya yardım eder.

Alice Harikalar Diyarında – Lewis Carroll

Alice Harikalar Diyarında ya da orijinal ismiyle "Alice’s Adventures in Wonderland", İngiliz yazar Lewis Carroll tarafından 1865 yılında yazıldı. Sonraki yıllarda defalarca sinemaya ve tiyatro sahnesine de uyarlanan Alice Harikalar Diyarında kitabı, meraklı bir kız çocuğu olan Alice’in bir tavşan deliğinden düşerek fantastik bir dünyada başından geçenleri anlatır. Hayvanların konuştuğu, kurabiyelerin insanları küçülttüğü ve büyüttüğü o fantastik dünyada absürt bir mizah ve tuhaflıkların normal kabul edildiği olaylar silsilesi vardır.

Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry Küçük Prens ya da orijinal ismiyle "Le Petit Prince", Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından 1943 yılında yazıldı. Çölden geçerken uçağı arızalanan bir pilot ile küçük bir gezegenden gelen Küçük Prens’in karşılaşıp sohbet etmeye başlamasıyla şekillenen kitap sevgi, dostluk, ve insan ilişkilerine dair son derece değerli öğretilerle donatılmıştır. Ayrıca Küçük Prens, bugün en çok koleksiyonu yapılan kitap ve kitap karakterlerinden biridir. Küçük Kara Balık - Samed Behrengi İranlı yazar Samed Behrengi tarafından 1968 yılında kaleme alınan Küçük Kara Balık klasik çocuk edebiyatının vazgeçilmez kitaplarından biridir. Küçük bir balığın kendi nehrinin ötesini keşfetme arzusuyla yanıp tutuşmasını konu alan Küçük Kara Balık, korkuyu ve cesareti yeniden tanımlayarak çocuklara kabuğundan çıkmayı öğretir. Cesaret, özgürlük ve merak gibi baskın duyguları sorgulayan kitap toplumsal ve bireysel değerler üzerine düşünmeyi kolaylaştırır. Dünyanın Merkezine Yolculuk - Jules Verne Dünyanın Merkezine Yolculuk ya da orijinal ismiyle "Voyage au centre de la Terre" Fransız yazar Jules Verne tarafından 1864 yılında kaleme alındı. Profesör Lidenbrock ve yeğeni Axel’in, eski bir el yazmasından yola çıkarak Dünyanın merkezine doğru tehlikeli bir keşif yolculuğuna çıkmasını anlatan kitap maceracı yazar Jules Verne ile tanışmak için çok iyi bir başlangıç olarak kabul edilir. Çocuklarda bilimsel merak, keşif ruhu ve macera duygularını uyandıran bu kitap Jules Verne’in detaylı tasvirleri ve sürükleyici anlatımıyla bir edebiyat klasiği haline gelmiştir.