Yıllarca ekmekten uzak durun demişlerdi! O tez çürüdü...

"Sakın ekmek yemeyin" diyenlere karşın İç Hastalıkları ve Gastroentoloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, “Zayıflamak isteyenler tam tahıllı ekmeği ya da tam buğday ekmeğini sofralarından eksik etmemelidir” diyor.

Dr. Bektaş, halk arasında karbonhidratların şişmanlattığı yönündeki algının fobi düzeyinde korku yarattığını belirterek, bu durumdan en çok da ekmeğin nasibini aldığını söyledi.

EKMEK, KİLO ALIMINA YOL AÇAN EN BÜYÜK SUÇLU İLAN EDİLDİ AMA...

Bir gıdanın kan şekeri ve insülin salınımına etkisi için Glisemik İndeks (G.I) ve Glisemik Yük (G.Y) kavramlarının kullanıldığını aktaran Bektaş, şöyle konuştu: “1980’li yıllarda G.I kavramının ortaya atılmasıyla karbonhidratların şişmanlattığı yönünde bir algı oluşmaya başladı. Bu durumdan da en önemli karbonhidrat kaynağı olan tahıllar etkilendi. Dolayısıyla ekmek de kilo almanın en büyük suçlularından sayılmaya başlandı. Aslında bu algı G.I’nin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmış olabilir.”

HARVARD ÜNİVERSİTESİ YENİ LİSTE YAYIMLADI

Protein ve yağların da karbonhidratlar gibi belli kalori değerleri olduğundan, fazla miktarda tüketilmeleri durumunda kiloya sebep olacağını belirten Dr. Bektaş, tıbben G.I ve G.Y değeri düşük olduğu besinlerin (karbonhidratların) sağlıklı olduğunu ve kilo alımına çok fazla yol açmadığını kaydetti.

Dr. Bektaş, Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan yeni liste baz alındığında; sahip oldukları G.I ve özellikle de G.Y değerleri açısından, tam tahıllı ekmeği ve buğday ekmeğinin oldukça iyi değerlere sahip olduğuna dikkat çekti.

"EKMEĞİN GÜNAHINI ALMAYIN!"

Dr. Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Öte yandan, ekmek ile küp şekeri G.I değeri açısından kıyaslayanlar var. Ancak bir dilim tam buğday ekmeği ile aynı miktarda küp şekere ait veriler incelendiğinde tam buğday ekmeğinin G.Y’nün çok daha düşük olduğu görülmektedir. Bu da kıyaslamanın ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Tam tahıl ekmeğin glisemik yükü düşüktür, ancak çok fazla miktarda tüketildiğinde; günlük toplam alınan karbonhidrat yükü yani G.Y’de fazla olur ve bu da kilo alımına neden olur."

“TAM TAHILLI EKMEK TOK TUTAR, KİLO VERMEYE YARDIM EDER"

Tam tahıllı beslenmenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Diyabet Birliği (ADA) tarafından da obezite ile savaşta önerildiğini unutmamak gerektiğine dikkat çeken Dr. Atilla Bektaş, "Tam tahıllı ekmek ya da buğday ekmeğini çiğnemek uzun sürer ve içerdiği lif nedeniyle de kişiyi tok tutar. Ayrıca şeker ve insülin düzeyini de yükseltmez. Tam tahıllı ekmek bazı meyve ve sebzeden daha fazla lif içerir. İçerdiği lifler sayesinde bağırsaktaki dost bakterilere fayda sağlar. Düzenli tam buğday, çok tahıllı, yulaf ve çavdar ekmekleri tüketimi karın çevresi yağlanmasını da azaltır. Ancak yeşil yapraklı sebzeler hariç çok miktarda tüketilen her gıdanın kiloyu artıracağı unutulmamalıdır" diye konuştu.

PASTANE KEKLERİ VE KURABİYELERİNE DİKKAT!

Dr. Bektaş, çay şekeri, pastane kekleri ve kurabiyelerinde kullanılan mısır şurubunun, rafine edilip beyazlatılmış unlu mamüllerin ise kan şekerini hızla yükseltmesiyle; pankreastan insülin salgısını artırarak insülin direnci oluşturup ileride diyabet ve obeziteye zemin hazırlayabileceğini belirtti.

EKMEĞİ HAYATINIZDAN SAKIN ÇIKARMAYIN! ÇÜNKÜ...

“KARBONHİDRATLAR DOĞRUDAN YAĞA DÖNÜŞMEZ"

Fazladan alınan karbonhidratların insan vücudunda glikojen olarak depolandığını ve bu glikojenin gerektiğinde enerji için tekrar glukoza çevrilerek kullanıldığını anlatan Dr. Bektaş, “Normalde karbonhidratlar karaciğerde 75-100 gr, kaslardaysa 300-400 gr kadar glikojen olarak depolanır. Ancak bu miktarı geçen karbonhidrat alımlarında, karbonhidratlar yağa dönüşür. Fakat proteinler ve yağlar için aynı durum söz konusu değildir. Fazla tükettiğimiz kalorilerin tümü ister protein, ister yağ, isterse karbonhidrat kaynaklı olsun yağa dönüşür. Ancak diyetle alınan yağın doğrudan yağ olarak vücutta depolanması daha kolaydır” şeklinde konuştu.

“EKMEK TÜKETİMİ DÜŞERKEN, OBEZİTE ARTTI"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına da dikkati çeken Dr. Bektaş, şunları kaydetti: “Türkiye’deki obezite oranları son 30 yılda yüzde 50’den fazla artarken, günlük beslenmede tüketilen ekmek 400 gramdan, 185 grama düşmüş. Bunun da 20-25 gramı tam tahıllı ekmek şeklindedir. Yani obezite ile ekmek tüketimi arasında ters orantı var. Sonuç olarak ölçülü olmak kaydıyla tam tahıl ya da buğday ekmeği tüketmek obeziteye yol açmaz bilakis obeziteyi azaltır.”