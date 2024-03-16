Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bir tıp merkezinde yaklaşık 3 saat kalan Kenan Doğulu ile Beren Saat, çıkışta objektiflere yansıdı. Doğulu, sırt çantalı kombiniyle dikkat çekerken, Saat yine şıklığıyla dikkat çekti. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beren Saat; "Önemli bir şey yok, yıllık rutin kontrollerimiz için geldik, çok şükür sağlığımız gayet yerinde" diye konuştu.

"GİZLİ KALSIN" Geçtiğimiz haftalarda 40'ıncı yaşını kutlayan Beren Saat, muhabirlerin; 'Doğum gününüz nasıl geçti?' sorusuna; "Çok güzel geçti, harikaydı" diye cevap verdikten sonra aracına binerken, Kenan Doğulu muhabirlerin;"Beren hanıma doğum günü hediyesi olarak ne aldınız? " sorusuna gülerek; "Söylenmez alınan hediye, söylemeyeyim şimdi gizli kalsın" cevabını verdi. Ünlü çift, daha sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.