Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

YILMIYOR! Elon Musk, SpaceX'in yeni kapsülü Dragon'u tanıttı

Elon Musk SpaceX'in yeni kapsülü Dragon'u tanıttı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı Starship, 4. uçuş denemesinde de başarısız olarak havada infilak etmişti.

YILMIYOR! Elon Musk, SpaceX'in yeni kapsülü Dragon'u tanıttı

Elon Musk, Mars'a yolculuk denemelerinde yaşanan başarısızlıklara rağmen uzay tutkusundan vazgeçmiyor. Milyarder girişimci son olarak SpaceX'in yeni kapsülü Dragon'u tanıttı.
Yeni kapsülün şimdiye kadar ki kapsüllerden farkı ise dışarıyı izleme imkanının yüksekliği...

TWITTER'DAN TANITTI

Twitter üzerinden yayınlanan tanıtım görsellerinde kapsülün üst kısmının cam bir küreden oluşması dikkat çekti. Kapsül bu özelliğiyle astronotların dışarıyı daha rahat görmelerini ve deyim yerindeyse uzay manzarasının tadını çıkarmalarını sağlayacak.

Elon Musk söz konusu kapsülün görsellerini yayınladığı paylaşıma "Uzayda olduğunuzu hissedeceğiniz en iyi yer!" notunu ekledi.

4. DENEME DE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi SpaceX'in 4. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship'in prototip roketinin, sisli bir havada gerçekleştirilen fırlatılışından bir süre sonra infilak ettiği anlaşılırken parçalarının kilometrelerce alana yayıldığı kaydedilmişti.

Elon Musk'ın diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in neden patladığı henüz bilinmezken SpaceX mühendisi John Insprucker, roketin uçuş testinin Youtube yayını videosunda, "Araçtaki tüm verileri kaybetmiş görünüyoruz. Ne olduğunu takımdan öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullanmıştı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Google ve Amazon ofise dönüş takvimlerini açıkladı
TEKNOLOJİOfise dönüyorlar
YOUTUBE DUYURDU! YouTube 'dislike' özelliği kalkıyor mu?
TEKNOLOJİYouTube 'Dislike' özelliği kalkıyor!
Covid-19 için geliştirilen Dijital Seyahat Kartı uygulaması bu ay çıkıyor - Haberler
TEKNOLOJİTest, aşı, pasaport... Tek uygulamada!
PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları neler? PS Plus hangi oyunlar ücretsiz olacak?
TEKNOLOJİPlayStation Plus, Nisan 2021 oyunları neler?
Huawei'nin gelirleri 137 milyar dolara ulaştı - Haberler
TEKNOLOJİCovid-19 yılında 137 milyar dolarlık gelir yazdı
Kripto paraya yatırım yapacaklar için 6 altın tavsiye - Haberler
TEKNOLOJİKripto paralar için 6 altın kural
Çinli TSMC'den 100 milyar dolarlık çip yatırımı
TEKNOLOJİ100 milyar dolarlık çip yatırımı
Microsoft ABD ordusuna artırılmış gerçeklik satacak
TEKNOLOJİ21.9 milyar dolarlık ihale kazandı
HACKKER HİLESİ | Son dakika: 1 Nisan Şaka Günü’nde bu hilelere dikkat! Haberler
TEKNOLOJİBu şakaya kanmayın!
Twitter Spaces özelliğini güncelledi! Twitter Spaces nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİTwitter Spaces özelliğini güncelledi!