Elon Musk, Mars'a yolculuk denemelerinde yaşanan başarısızlıklara rağmen uzay tutkusundan vazgeçmiyor. Milyarder girişimci son olarak SpaceX'in yeni kapsülü Dragon'u tanıttı.

Yeni kapsülün şimdiye kadar ki kapsüllerden farkı ise dışarıyı izleme imkanının yüksekliği...

TWITTER'DAN TANITTI

Twitter üzerinden yayınlanan tanıtım görsellerinde kapsülün üst kısmının cam bir küreden oluşması dikkat çekti. Kapsül bu özelliğiyle astronotların dışarıyı daha rahat görmelerini ve deyim yerindeyse uzay manzarasının tadını çıkarmalarını sağlayacak.

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021

Elon Musk söz konusu kapsülün görsellerini yayınladığı paylaşıma "Uzayda olduğunuzu hissedeceğiniz en iyi yer!" notunu ekledi.

4. DENEME DE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi SpaceX'in 4. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship'in prototip roketinin, sisli bir havada gerçekleştirilen fırlatılışından bir süre sonra infilak ettiği anlaşılırken parçalarının kilometrelerce alana yayıldığı kaydedilmişti.

Elon Musk'ın diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in neden patladığı henüz bilinmezken SpaceX mühendisi John Insprucker, roketin uçuş testinin Youtube yayını videosunda, "Araçtaki tüm verileri kaybetmiş görünüyoruz. Ne olduğunu takımdan öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullanmıştı