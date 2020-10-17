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Yılport Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 3

TFF 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi

Yılport Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 3

Yılport Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Deniz Turgut, Bersan Duran

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 46 Gyasi),Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 69 Enes İslam İlkin),Muhsin Yıldırım (Dk. 49 Savicevic),Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Yameogo, Nadir Çiftçi (Dk.46 Ahmethan Köse)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 70 Ali Dere),Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 90+2 Egehan Gök),Diouf (Dk. 84 İbrahim Yılmaz),Proca, Ali Yaşar (Dk. 84 Tayyip Ebrar Cumur),Abazaj (Dk. 70 Issah)

Goller: Dk.53 ve Dk.57 Proca, Dk.90 Issah (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 66 Ali Yaşar (İstanbulspor)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada Caner’in ortasında Nadir topu kafayla indirdi. 6 pas içerisinde yaşanan karambolde Burak’ın şutu İstanbulspor defansı tarafından uzaklaştırdı.

53. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Eduart'ın sert şutu filelerle buluştu. 0-1

57. dakikada ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eduart, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. 0-2

76. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Ahmethan'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

85. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Savicevic'in şutunu kaleci Alperen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90. dakikada Eduart'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Issah'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-3

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