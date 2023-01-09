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Yınal Bey kimdir, nasıl öldü? Alparslan: Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi?

TRT1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam 41. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen dizide bu akşam Yınal Bey'in akıbeti merak konusu oldu. İşte, Yınal Bey kimdir ve nasıl öldü sorularının cevapları...

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  • Yınal Bey kimdir, nasıl öldü? Alparslan: Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi?

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü için geri sayım başlamış durumda. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide bu akşam oldukça heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Konuyla ilgili olarak en çok Yınal Bey'in durumu merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...
  • Yınal Bey kimdir, nasıl öldü? Alparslan: Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi?

    TUĞRUL BEY'İN üVEY KARDEŞİ YINAL BEY TARİHTE VAR MI?

    İbrahim Yınal üvey kardeşi Tuğrul Beye yanına çok sayıda Türkmen'i alarak isyan etti ve harekete geçti. Yeğeni Alparslan'ı da yanına alarak Tuğrul Bey ile İbrahim Yınal karşı karşıya kaldı. 
  • Yınal Bey kimdir, nasıl öldü? Alparslan: Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi?

    Fakat bu duruma Sultan Tuğrul bey bu kez affetmedi. Yınal Bey, Tuğral Bey'in yayının kirişi ile boğularak öldürüldü. 
  • Yınal Bey kimdir, nasıl öldü? Alparslan: Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan’la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan’ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal’a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak? Zeren’in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı. 
  • Yınal Bey kimdir, nasıl öldü? Alparslan: Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi?

    Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye’nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi? Zeren, Arslan Yusuf’un öcünü alabilecek mi? Grigor, Yınal’ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal’ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal’ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti. Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan’ın gazabı olarak mı dönecek? Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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