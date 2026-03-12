Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine bir kadın cinayeti! Vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Mardin'de yaşanan olayda 20 yaşındaki kadın evinde vurulmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Yine bir kadın cinayeti! Vurulmuş halde bulundu

        Mardin’in Mazıdağı ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Emine İnce (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Sağmal Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, Emine İnce’yi karın bölgesinden silahla vurulmuş halde buldu. Yakınlarının Derik Devlet Hastanesi’ne götürdüğü İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İnce’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
