Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yine kadına şiddet! Silahla yaraladı | Son dakika haberleri

        Yine kadına şiddet! Silahla yaraladı

        Denizli'de bir saldırgan, tartıştığı karısına pompalı tüfekle ateş açtı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yine kadına şiddet! Silahla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün akşam bir dehşet yaşandı.

        AA'da yer alan habere göre bijuteri dükkanı işleten Ş.G. isimli adam ile karısı H.G. arasında iş yerinde tartışma çıktı.

        KARISINA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G., karısı H.G.'ye dükkanlarının önünde pompalı tüfekle ateş açtı. H.G. olay anında bacağından yaralanırken, saldırgan koca Ş.G. olay yerinden hızla uzaklaştı.

        KAÇAN KOCA YAKALANDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        REKLAM

        Kaçan Ş.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        Saldırgan koca Ş.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ş.G. çıkarıldığı mahkemede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yaralı H.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #kadın cinayetleri
        #kadına şiddet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?