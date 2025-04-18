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        Haberler Dünya Yisrael Katz: Neye mal olursa olursun İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceğiz | Dış Haberler

        Yisrael Katz: Neye mal olursa olursun İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceğiz

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın nükleer silah edinmesini neye mal olursa olsun engelleyeceklerini ifade ederken, İsrail'in varlığına yönelik tehditlere karşılık vermeyi tarihi bir görev olarak gördüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:24 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:26
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        İsrail'den İran açıklaması
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        İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarının Donald Trump tarafından reddedildiği iddialarının dün basına yansımasının ardından Savunma Bakanı Katz, İran'ın nükleer tesislerine saldırı mesajı verdi.

        Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ilgili tüm taraflarla İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyecek net bir politika yürütmeye kararlı olduklarını savunan Katz, İran'a saldırı düzenleyebileceklerine işaret etti.

        İran'a saldırı planlarının tartışıldığı dönemde, İsrail devlet televizyonu KAN dün, ABD'nin sığınak delici bomba taşıyan 9 nakliye uçağıyla ülkeye askeri mühimmat sevkiyatı yaptığını bildirmişti.

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        Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddettiği iddia edilmişti

        The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayıs ayında İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği" yönündeki haberi yalanlamamıştı.

        Trump ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söylemişti.

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