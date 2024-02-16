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        Haberler Gündem YKS 2024 ne zaman, hangi ay yapılacak? Gözler ÖSYM ile üniversite sınavı tarihlerinde!

        YKS ne zaman yapılacak? İşte 2024 ÖSYM ile üniversite sınavı tarihleri

        Üniversite sınavının 2024 senesinde ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 00:06 Güncelleme: 16.02.2024 - 00:06
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen bilgiler...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

        ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

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        YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

        2024-YKS başvurularI başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar sürecek. Başvuruları ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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