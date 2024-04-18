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        Haberler Gündem YKS 2024 ne zaman? YKS ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihlerinde!

        Gözler YKS tarihlerinde! Üniversite sınavı ne zaman?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi araştırmaları şimdiden başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS için geç başvurular tamamlanırken öğrencilerin gündeminde "2024 YKS ne zaman, hangi ay düzenlenecek?" soruları yer alıyor. İşte YKS hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:01
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı için, adayların mağduriyet yaşamamaları adına ikinci bir geç başvuru hakkı tanımıştı. Geçtiğimiz ay başvuru süreci sona ererken gözler üniversite sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

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        YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basamak yani (TYT AYT ve YDT'den) oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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        1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024

        2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024

        3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024

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