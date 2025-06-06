ÖSYM, 2025 yılı YKS takvimi ve başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler, TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Sınav maratonunda sona doğru yaklaşılırken, adaylar da hazırlıklarını yoğunlaştırarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Peki, YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte detaylar...