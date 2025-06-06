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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2025 tarihi: YKS ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

        YKS 2025 tarihi: YKS ne zaman? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan takvime göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının yapılacağı tarihler netleşti. Milyonlarca adayın katılacağı sınav için geri sayım resmen başlarken, sınav sürecinde kritik aşamaya girildi. İşte merak edilenler..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:00
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        ÖSYM, 2025 yılı YKS takvimi ve başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler, TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Sınav maratonunda sona doğru yaklaşılırken, adaylar da hazırlıklarını yoğunlaştırarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Peki, YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte detaylar...

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        2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

        AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

        YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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        YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebiliyor.

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        YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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