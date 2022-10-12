Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS ek tercih süreci 19 Eylül tarihinde sonuçların açıklanmasıyla belli oldu. YKS 3. ek tercihlerin olup olmayacağı adayların gündeminde yer alıyor. Peki YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak? İşte YKS 3. ek tercih kılavuzu ile ilgili detaylar...