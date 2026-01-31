YKS başvuru tarihleri 2026 | YKS ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, YKS başvuru tarihlerini gündemine aldı. Üniversite sınavı YKS bilindiği gibi; Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. Peki, "2026 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?" İşte YKS başvuru ve sınav tarihleri...
YKS başvurularında geri sayım sürüyor. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. TYT, AYT ve YDT olarak üç oturum şeklinde uygulanacak YKS, ÖSYM tarafından organize edilecek. YKS başvuru işlemleri ise, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ve kendi sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
YKS 2026 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum TYT 20 Haziran 2026
2. Oturum AYT 21 Haziran 2026
3. Oturum YDT 21 Haziran 2026
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.