YKS başvurularında geri sayım sürüyor. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. TYT, AYT ve YDT olarak üç oturum şeklinde uygulanacak YKS, ÖSYM tarafından organize edilecek. YKS başvuru işlemleri ise, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ve kendi sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...