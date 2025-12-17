YKS başvuruları ne zaman alınacak? 2026 YKS başvuru ve sınav takvimi açıklandı!
Yeni yılda üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için yol haritası netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin başvuru ve sınav tarihlerini kapsayan resmi takvimi yayımladı. Üç oturum halinde uygulanacak TYT, AYT ve YDT'nin hangi gün yapılacağı açıklanırken, adaylar da çalışma programlarını bu takvime göre planlamaya başladı. 2026 YKS sürecine ilişkin tüm önemli tarihler belli oldu. İşte detaylar...
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren 2026 YKS takvimi açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan programla birlikte sınav maratonunun başlama ve tamamlanma tarihleri netleşirken, başvuru dönemine dair detaylar da gün yüzüne çıktı. TYT, AYT ve YDT oturumlarını kapsayan YKS sürecinde adayları bekleyen aşamalar ve kritik günler resmi takvimle kesinlik kazandı. Ayrıntılar haberimizde...
YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
YKS 2026 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum TYT 20 Haziran 2026
2. Oturum AYT 21 Haziran 2026
3. Oturum YDT 21 Haziran 2026
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.