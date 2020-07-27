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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlarla sınavda dereceye giren adaylar da belli oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı okuyan Oğuzhan Başak da TYT Ek puanlı yerleştirme türünde Türkiye birincisi, eşit ağırlık türünde ise 48'inci oldu. Sonucu duyunca büyük sevinç yaşayan Başak'ın hedefi ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde okuyup avukat olmak.

Koronavirüs salgınıyla birlikte olağanüstü bir sınav senesi yaşadıklarını anlatan Başak, "Böyle bir dereceye girebilmek çok güzel bir duygu, çok mutluyum. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde okuyup avukat olmak istiyorum. Sınava hazırlanma sürecim zorlu geçti. Pandemiyle birlikte ekstrem bir sınav senesi oldu bizim için. Hep şunu düşündüm, bana olan koşullar herkes için geçerliydi. Öğretmenlerimin de desteğiyle çalışarak başarıya ulaştım" dedi.

Sınav odaklı çalışmaya 11'inci sınıfta başladığını söyleyen Başak, "Yurtta kalıyordum, yurdun kendi çalışma programı vardı. Etüt saatlerimiz, kitap okuma saatlerimiz belliydi. Herkes nasıl çalıştıysa öyle çalıştım. Birinci olduğumu aslında anlamadım. Sonra öğretmenlerimle konuşunca birinci olduğumu anladım. Garip bir duygu, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Birinci olsam diye düşünüyordum sadece ve bu sonuç beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ ÇALIŞTIM"

Çorum'da, özel bir kolejde okuyan 18 yaşındaki Muhammed Emin Arayıcı da, YKS'nin TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu. Arayıcı, birinciliğin kendisine sürpriz olmadığını, çok çalıştığı için böyle bir sonuç beklediğini söyledi.

Elde ettiği başarı için "Bir, iki yılda olacak bir şey değil. İlkokuldan beri düzenli çalışmayı gerektiren bir şey" ifadelerini kullanan Arayıcı, hem ailesinin hem de öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ilkokuldan beri düzenli ve planlı olarak çalıştığını, bunun sonucunda da daha önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nde (TEOG) olduğu gibi YKS'de de zorlu salgın sürecine rağmen başarılı olduğunu belirtti.

Günlük 5 saatten fazla çalıştığını anlatan Arayıcı, şunları kaydetti: "Çalışmanın tek bir yolu yok. Herkesin kendi çalışma prensibi var. Yanılmamak için öğretmenlerden ve uzmanlardan da faydalanmak gerekiyor. Ben içimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım. Ortaokulda çözeceğim kitapları bir yere yığardım hafta sonuna kadar bitirirdim onları.

Herkes nasıl rahat hissediyorsa öyle çalışsın. Günü geldi 5 saatten fazla çalışıyordum günü geliyor 2 saat çalışıyordum. Genel bir tabloyu takip etmek de fayda var ama 'Şu kadar saat çalışacağım.' diye şartlanmamak lazım. Babam öğretmen. Onun katkılarını gördüm. Ailemin katkıları çok oldu."

Arayıcı, tercih döneminin sınavdan daha zor olduğunu vurgulayarak, elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği düşündüğünü dile getirdi.

"İNANDIM VE BAŞARDIM"

Nevşehir'deki özel bir okulda fen lisesi öğrencisi olan Hüseyin Kağan Özdemir de (18),Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT),500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde etti. Hayalinin Tıp Fakültesi'nde okumak olduğunu belirten Özdemir, Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım dedi.

120 sorudan sadece bir Türkçe sorusunu yanlış cevaplayan Özdemir, sınav sonrasında soruları incelediği zaman iyi bir sonuç beklediğini, ancak Türkiye birinciliğinin kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Öğretmen ailenin iki çocuğundan biri olan Hüseyin Kağan Özdemir, başarısında emeği geçen başta ailesi ve öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

"SONUCU GÖRDÜĞÜM GİBİ ANNEME SARILDIM"

Sınav sonuçlarını, akraba ziyaretleri yapmak için geldiği Bursa'da öğrendiğini belirten Hüseyin Kağan Özdemir, Sınav çok güzel geçti ama benim için stresliydi. Ama içimden de bu kadar iyi yapacağım geliyordu. Sonuçlar açıklandığın çok sevindim. 119 net yaptım. 1 yanlış yapmışım. 5 kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes 1 soru yanlış yapmış sanırım. Ben birinci olmayı düşünüyordum. Onun için full çekmem gerektiğini biliyordum.

Ama 1 yanlışla da 1’inci olunuyormuş. Soruyu hatırlamıyorum ama Türkçeden 1 yanlışım var. Sonuçlar açıklandı hemen bakalım diye sabah ailem uyandırdı. Sonuçları görür görmez çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra yakınlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim aramaya başladığında 1’inciliğin ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum dedi.

"DOKTOR OLMAK İSTİYORUM"

Sosyoloji ve Tıp alanında ilerleyeceğini belirten Özdemir, "Tıp okuyarak doktor olmak istiyorum. Sosyolojiye de ilgim var. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim. Öyle bir seçeneğim vardır umarım. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım. Kendim için gurur olan kısmı benim için çok önemli değildi. Ben sadece 1’inci olmak istiyordum. Ama ailemin ve sevenlerimin mutluluğunu görünce beni ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ"

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde yatılı okuyan 18 yaşındaki Deniz Aydemir de, TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu. Aydemir, birinci olmanın kendisine de sürpriz olduğunu, sabah sınav sonucuna bakınca çok mutlu olduklarını söyledi. Sınava "not alarak" çalıştığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Annem babam memur olduğu için üç yılda bir şehir değiştiriyorduk. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini de sınavla kazanmıştım, yatılı okudum. Not alarak, planlı çalıştım. Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Günlük, haftalık program yaptım. Gün içinde ne yapacağımı biliyordum. Deneme sınavlarında yaptığım yanlışlara tekrar dönüyordum. Neden yanlış yaptığımı araştırıyordum. Böyle olunca netlerim arttı. Yanlış yaptığım zaman moralim bozulmadı, aksine neden yanlış yaptığımı fark edip, sorunu çözüyordum."

Aydemir, Boğaziçi Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümü okumak istediğini, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM, ÇOK ŞAŞIRDIM"

Ankara'da, TYT sınavından 500 tam puan alan Gürkan İnal da, birinciler arasında yer aldı. İnal yaptığı açıklamada, "Üniversite sınavında bir derece bekliyordum ama bu kadarını beklemiyorum, açıkçası gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum.

Henüz üniversite tercihime karar vermedim, ancak bölüm tercihim Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük” dedi.