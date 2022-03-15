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YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS son başvuru tarihi açıklandı! YSK geç başvurusu ne kadar?

2022 YKS başvuruları 7 Mart tarihinde sona ermişti. Yurt genelinde sınava katılım göstermeyi düşünen ancak başvuru tarihlerini kaçıran binlerce aday, YKS geç başvuruları ne zaman ve hangi gün yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve YKS başvuru ekranı...

  • 01
    YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS son başvuru tarihi açıklandı! YSK geç başvurusu ne kadar?

    Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren 2022 YKS başvuruları için artık gözler geç başvuru tarihlerinde. Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Peki, 2022 YKS geç başvurusu ne zaman, hangi günlerde yapılacak?
  • 02
    YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS son başvuru tarihi açıklandı! YSK geç başvurusu ne kadar?

    YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    YKS geç başvuruları 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak.

    Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

    YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Başvuru tarihleri aralığında Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatırdılar. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.
  • 03
    YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS son başvuru tarihi açıklandı! YSK geç başvurusu ne kadar?

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS BAŞVURU KILAVUZU 

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayımladı. 

    YKS 2022 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS son başvuru tarihi açıklandı! YSK geç başvurusu ne kadar?

    YKS 2022 NE ZAMAN?

    Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

     
  • 05
    YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS son başvuru tarihi açıklandı! YSK geç başvurusu ne kadar?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 06
    YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS son başvuru tarihi açıklandı! YSK geç başvurusu ne kadar?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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