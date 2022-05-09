YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ne zaman? ÖSYM takviminin açıklanmasının ardından bu iki sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, TYT ve AYT'den oluşan YKS ne zaman yapılacak? Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir.

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.