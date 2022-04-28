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Haberler Gündem Eğitim YKS ne zaman, TYT, YDT ve AYT'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS takvimi belli oldu!
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YKS ne zaman, TYT, YDT, AYT'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS takvimi belli oldu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kısa bir süre kalırken sınava girecek olan öğrencilerde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Başvuruların sona ermesinin ardından sınav gününü beklemeye başlayan öğrenciler YKS sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte YKS, TYT, AYT sınav tarihi hakkında merak edilenler...

YKS ne zaman, TYT, YDT ve AYT'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS takvimi belli oldu!

YKS sınavı yaklaştıkça sınava girecek olan öğrencilerin heyecan katsayısı artarken, üniversite hayali kuran binlerce aday emeğinin karşılığını alabilmek için sınavda ter dökecek. Üç oturumda gerçekleşecek olan YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gibi sınavlardan oluşmaktadır. Peki YKS ne zaman, TYT, YDT, AYT'ye kaç gün kaldı? İşte YKS takvimi...

YKS SINAVI TARİHLERİ 2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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