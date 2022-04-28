YKS ne zaman, TYT, YDT ve AYT'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS takvimi belli oldu!

YKS sınavı yaklaştıkça sınava girecek olan öğrencilerin heyecan katsayısı artarken, üniversite hayali kuran binlerce aday emeğinin karşılığını alabilmek için sınavda ter dökecek. Üç oturumda gerçekleşecek olan YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gibi sınavlardan oluşmaktadır. Peki YKS ne zaman, TYT, YDT, AYT'ye kaç gün kaldı? İşte YKS takvimi...

YKS SINAVI TARİHLERİ 2022



Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022