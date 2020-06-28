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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi'nin ardından YKS'nin tüm oturumları tamamlandı.

Üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ve üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT)'nin de tamamlanmasıyla sona erdi.

SINAVDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.