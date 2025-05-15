YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 YKS ne zaman?
6 Şubat tarihinde başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 3 Mart'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler, YKS sınav giriş belgesi yayımlanacağı tarihe çevrildi. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) üç oturum şeklinde ÖSYM'nin sınav takviminde belirlediği tarihlerde uygulanmaktadır. Peki, "YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 YKS ne zaman?" 2025 YKS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...
YKS için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren üniversite adaylar; TYT, AYT, YDT sınav tarihlerini gündemine aldı. YKS tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki, "YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? YKS ne zaman?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi...
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
YKS sınav giriş belgesi sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yeri giriş belgesi haziran ayının ikinci haftasında yayımlanması bekleniyor.
YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?
1.Oturum: TYT 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT 80 soru 120 dakika.
2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.