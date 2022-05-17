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YKS sınavı ne zaman? 2022 TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

YKS sınavına girecek olan üniversite adayları YKS sınavı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor 7 Mart itibariyle başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler için geri sayım başladı. Sınavda ter dökecek adaylar için "TYT. AYT. YDT sınav yerleri açıklandı mı?" ve "YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" soruları gündeme geldi. Tüm bu merak edilen soruların cevabı haberimizde...

  • 01
    YKS sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

    YKS sınavına kısa bir süre kalırken üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin heyacan katsayısıda arttı. YKS sınavına girmek isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Testine katılmak zorunlu olup sınav TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek. Üniversite hayalini kuran adaylar için YKS sınavına sayılı günler kaldı. Peki YKS sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte konuya ilişkin tüm soruların yanıtını sizler için derledik. 
  • 02
    YKS sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

    YKS SINAVI TARİHLERİ 2022

    Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

     

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 03
    YKS sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 04
    YKS sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 05
    YKS sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

    YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
  • 06
    YKS sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

    YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir.

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