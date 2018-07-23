YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan üniversite sınavlarının yeni sistemi olan ve ilk defa bu yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran - 01 Temmuz'da yapılmıştı. Üniversiteye geçiş için yapılan YKS'ye katılan adaylar için sonuçlar açıklandıktan sonra tercih maratonu başlayacak. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YKS sonuç tarihi...

2018 YKS TYT AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 208 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçların saat kaçta açılanacağı dair resmi bir bilgi bulunmuyor, sonuçların öğle vakitlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

YKS – ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS – Üniversite tercih kılavuza göre, adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos'ta yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

Üniversite adaylarının bu yıl ilk defa girdikleri YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. YKS'nin ilk aşaması olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) YGS'nin; AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise LYS'nin yerini aldı. YGS ve LYS'nin aksine AYT ve TYT peş peşe iki günde yapıldı. YSK soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ise 1 Haziran Pazar akşamı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlandı.

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