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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı!

YKS sonuçları, iyi bir üniversite kazanma hayaliyle sınavda ter döken öğreniler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavına katılan binlere adayın gözü 2022 YKS sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile birlikte YKS sonuçlarının açıklamacağı tarih netlik kazandı. İşte, Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    YKS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözler "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorusuna çevrildi. Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından ÖSYM, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih....
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

    TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

    Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

    TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

    Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

    Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

    2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    YKS SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

    Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.  Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

    Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
  • YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı! TYT, AYT, YDT Üniversite Sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

    TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

    A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.  AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

    A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

    Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. 

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