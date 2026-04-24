Helin'i, 'Çiçek alacağım' diye görüşmeye çağırıp, öldürmüş

Diyarbakır'da, 'da 3 aylık hamile Helin Eren'i (19) tabancayla öldüren Siyabent Şeker (20) için hazırlanan iddianame kabul edildi. Şeker hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede; Siyabent'in, Helin'i, 'Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım' diye çağırıp, tabancayla 5 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi. (DHA)