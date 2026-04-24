YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS oturumları TYT, AYT, YDT ne zaman, saat kaçta başlayacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 YKS için başvuru süreci tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına hazırlanan adaylar çalışmalarına devam ederken, gözler artık sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerine ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuru ile erişebilecek. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak, YKS oturum saatleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
2026 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20–21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
YKS 2026 sınav giriş belgeleri ise henüz yayınlanmadı. ÖSYM sınav yeri giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.
YKS: TYT, AYT VE YDT OTURUM SAATLERİ
YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran Cumartesi saat 10:15,
YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran Pazar saat 10:15,
YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran Pazar saat 15:45’te başlayacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda yapacak.