YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? YKS 2024 Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Üniversite tercihleri devam ederken YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler tercih işlemlerini 2 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? YKS 2024 Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi araştırılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? YKS 2024 Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.