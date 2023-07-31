Gözler YKS tercih sonuçlarında! İşte ÖSYM tarafından ilan edilen tarih
YKS tercih sonuçları, tercihte bulunan üniversite adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından merak edilen tarih kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuç tarihi...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) TYT-AYT sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları şimdi de tercih sürecine yoğunlaştı. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih sürecinin ne zaman sona ereceği ve tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise en çok emrak edilenler arasında yer alıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan tercih takvimi...
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde arasında yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.