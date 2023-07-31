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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) TYT-AYT sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları şimdi de tercih sürecine yoğunlaştı. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih sürecinin ne zaman sona ereceği ve tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise en çok emrak edilenler arasında yer alıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan tercih takvimi...