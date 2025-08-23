YKS tercih sonuçları sorgula: 2025 (TYT, AYT, YDT) YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri sonrası YKS tercih sonuçları sorgulaması başladı. TYT, AYT, YDT oturumlarında yaklaşık 2.5 milyon aday katıldı. YKS yerleştirme işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise gözler YKS tercih sonuçları açıklandı açıklaması için ÖSYM'ye çevrildi. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve hangi tarihte?
YKS tercih sonuçları sorgulaması yapılıyor. ÖSYM tarafından elektronik ortamda duyurulacak olan sonuçlar, milyonlarca adayın eğitim hayatına yön verecek. İyi bir üniversiteye gitmek isteyen adaylar tercih maratonun sonuna geldi. Yerleştirme sonuçları sonrası üniversite kayıtları başlıyor. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. 2025 Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği için yerleştirme sonuçlarının da bu tarihlerden önce ilan edilmesi bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.