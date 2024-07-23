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        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre 2024 YKS tercihleri nasıl yapılır?

        YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? YKS tercihleri nasıl yapılır?

        Üniversite tercih maratonu devam ederken YKS tercih tarihleri gündeme geliyor. Henüz üniversite yerleştirmeleri için tercihte bulunmamış adaylar tercihlerden sonra üniversite kayıtlarını tamamlayacak. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte , 2024 YKS tercih işlemleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:36
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        YKS tercihleri için tarih ÖSYM tarafından açıklanırken aynı zamanda ön bilgilendirme için tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite adayları ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında taban puanı, başarı sıralaması ve sınav sonuçları ölçüsünde yapabilecek. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre 2024 YKS tercihleri nasıl yapılır?

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        YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

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        YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

        ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih dönemi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

        "Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak."

        2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

        YKS TERCİH NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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