Elazığ’da özel bir hastanede sağlık çalışanlarının sosyal medya videosu için yaptıkları pes dedirtti.
Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanının sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.
Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullanan personelin, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.
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