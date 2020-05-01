Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkYoğun bakımda sessiz savaş! Habertürk yoğun bakım servisinde - Haberler
ABONE OL

Yoğun bakımda sessiz savaş! Habertürk yoğun bakım servisinde

Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner ve Kameraman Özcan Öztürk, İstanbul'un en yoğun hastanelerinden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk ve Yetişkin Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne girdi. İşte yoğun bakımlardaki bir gün...

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Habertürk, koronavirüse karşı en yoğun mücadelenin verildiği yerler olan yoğun bakım servislerinde bir güne tanıklık etti. Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner ve Kameraman Özcan Öztürk, İstanbul'un en yoğun hastanelerinden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk ve Yetişkin Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne girdi.

Yoğun Bakım Servislerinde bebek vakalar da var, günler sonra entübeden dönen hastalar da... 

Hastalara nefes kadar yakın ancak kendi çocuklarına mesafeli olan sağlık çalışanları, en çok da çocuklarını özlediklerini dile getiriyor. 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Fethi Gül, "Sayılar azalmış olabilir, bu sayıların azalması bizim için umut verici ama gerekli tedbir ve önlemi uzun bir süre elden bırakmamamız gerekiyor. Güneşli günler yakında. Güzel günleri göreceğiz diye umuyorum" dedi. 

İşte yoğun bakımlardaki bir gün...

 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den koronavirüs raporu: Bağışıklık kazanılana kadar virüs kontrol edilemeyecek - Haberler
SAĞLIKABD'den korona raporu: Bağışıklık kazanılana kadar ...
İstanbul Koronavirüs Ruhsal Destek Programı (KORDEP) isteyen herkese yardıma hazır
SAĞLIKSadece dokunun! Covid-19 korkunuz ve acınız azalacak
Disleksi nedir? Disleksi belirtileri ve tedavisi
SAĞLIKDisleksi nedir?
101 yaşındaki Ömer Dinler koronavirüsü yendi - Haberler
SAĞLIK101 yaşında koronavirüsü yendi
Fransa'da Covid-19 hastalarında plazma tedavisine izin verildi - Haberler
SAĞLIKFransa'da plazma tedavisine izin verildi
Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor!
SAĞLIKİşte hurmanın mucizevi faydaları!
Korona ve Ramazan birleşince günlük kan bağışı 9 bin üniteden 2 bin'e düştü! - Haberler
SAĞLIKKorona ve Ramazan birleşince kan stokları alarm ...
Sigara hangi hastalıklara yol açar? Sigaraya bağlı hastalıklar
SAĞLIKSigaranın yol açtığı hastalıklar
Hepatit A nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Hangi gruplar aşılanmalıdır?
SAĞLIKHepatit A'da bulaş riski ve belirtileri
Koronavirüs hakkında merak ettiklerinizi soruyoruz - Haberler
SAĞLIKCovid-19 testi pozitif çıkan kişinin virüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X