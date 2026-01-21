HALDUN DORMEN'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Babasının sağlık durumu hakkında da açıklamada bulunan Ömer Dormen; "Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen'in gelini Ayşe Arman da "Haldun Dormen vefat etmedi, hayatta. Durumu stabil. Tedavisi sürüyor. Evet, entübe, evet yaşı var ama biz umut etmeye devam ediyoruz. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasında bulundu.