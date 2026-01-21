Yoğun bakımda tedavisi süren Haldun Dormen'in son durumu nasıl?
Bir süredir grip nedeniyle tedavi gören usta tiyatrocu Haldun Dormen'in tedavisi sürüyor. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Dormen'in son durumu hakkında Gazeteci Ayşe Arman açıklama yaptı ve "Çok parlak değil durum. Makinelerle stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makineye bağlı." dedi. Peki, Haldun Dormen'in son durumu nasıl?
97 yaşındaki ysta tiyatrocu Haldun Dormen'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. En son Dormen'in oğlu Ömer Dormen, "Solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi." açıklamasında bulunmuştu. Bir açıklama da Gazeteci Ayşe Arman'dan geldi. Arman, "Entübe hâlâ devam. Çok parlak değil durum." ifadelerini kullandı. Peki, Haldun Dormen'in son durumu nasıl?
HALDUN DORMEN GRİP NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILDI
97 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Dormen'in tedavisine tedbir amaçlı olarak yoğun bakım sevisinde devam edildiği öğrenildi.
HALDUN DORMEN'İN SON DURUMU NASIL?
Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Haldun Dormen entübe edildi. Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada ise "Solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi" ifadelerine yer verildi.
OĞLUNDAN "ÖLDÜ" İDDİALARINA YANIT GELDİ
Tedavisi devam edilen Haldun Dormen hakkındaki ölüm iddialarına oğlundan gecikmedi. Ömer Dormen; "Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için 'hayatını kaybetti' yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz" dedi.
HALDUN DORMEN'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Babasının sağlık durumu hakkında da açıklamada bulunan Ömer Dormen; "Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Haldun Dormen'in gelini Ayşe Arman da "Haldun Dormen vefat etmedi, hayatta. Durumu stabil. Tedavisi sürüyor. Evet, entübe, evet yaşı var ama biz umut etmeye devam ediyoruz. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasında bulundu.
AYŞE ARMAN: DURUM ÇOK PARLAK DEĞİL
Gazeteci Ayşe Arman, kayınpederi Haldun Dormen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Haldun Dormen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Arman, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: 3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor. Her gün geliyoruz. Görüş saatlerinde görüyoruz. Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk. Acılarına da ortak olduk. Bir kısmı kaybetti yakınlarını. Onlarla ağladık. Biz hâlâ beklemedeyiz. Entübe hâlâ devam. Çok parlak değil durum. Makinelerle stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makineye bağlı. Bilmiyorum artık ne olacak, bekliyoruz. Onun için ne hayırlıysa o olsun. İçimden çok post koymak filan gelmiyor. Sadece gündemle ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Tadım tuzum yok. böyle...