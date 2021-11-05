Yoğun bakımdan çıkan Çekya Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama! 0:00 / 0:00

Reuters

10 Ekim'de yoğun bakıma kaldırılan ve dün normal odaya alınan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, "Çok normal hissettiğini" söyledi.

Radyoda canlı yayına katılan Zeman, "Kesinlikle kendimi çok normal hissediyorum" dedi. Zeman, "Peter Fiala'yı yeni başbakan olarak atamakta bir problem görmüyorum" ifadelerini kullandı.

1 AYLIK TEDAVİNİN ARDINDAN NORMAL ODAYA ALINDI

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 10 Ekim'de bilinci kapalı bir şekilde getirildiği Prag Merkez Askeri Hastanesinin (UVN) yoğun bakım servisinden çıkarılarak dün normal odaya alındı.

Çekya'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 10 Ekim'de Lany’deki konutundan ambulansla alınarak Prag Merkez Askeri Hastanesine (UVN) getirilen Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, yoğun bakım servisinde yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından normal odaya alındı.

UVN Sözcüsü Jitka Zinke yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı Zeman 10 Ekim 2021'den beri hastanemizde tedavi görüyor. Bunun nedeni, gıda ve sıvı alımının kötüleşmesine neden olduğu bilinen bir kronik hastalığın bulunmasıydı. Başkan hastanemize geldiğinde şüphesiz yoğun bakımda tedavi görmeliydi. Kendisine uyguladığımız tedavi ve özel beslenme desteği ile bugün geldiğimiz noktada Başkan Zeman’ı rehabilitasyon bölümündeki normal odaya aldık" ifadelerini kullandı.